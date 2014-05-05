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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 19:59 BJT

东南亚股市：多数收跌，尽管外资流入

汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，连续第四个月在荣枯线下方，有关中国经济是否正在失去动能的疑虑进一步加重。

越南股市 在假期后重启交易，亦收低2.3%至4月21日迄今最低水准，态度悲观的投资者因缺乏好消息而抛售。

不过，海外投资者买进。马来西亚股市净流入1,739万美元，印尼股市流入2,650万美元；菲律宾股市有1,213万美元资金流进。

菲律宾股市 逆市收高0.4%，受助于SM investments 大涨3.2%，此前该公司旗下房地产企业SM Prime Holdings 截至3月的季度净利大幅增长11%。

印尼股市 微涨0.1%，该国经济成长创下逾四年最慢速度。

泰国股市周一因假日休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 419.80 -0.26 -0.06 +8.09 388.37

新加坡 3241.60 -10.95 -0.34 +2.34 3167.43

马来西亚 1860.54 -8.54 -0.46 -0.34 1866.96

印尼 4842.50 3.74 +0.08 +13.30 4274.18

菲律宾 6766.46 23.49 +0.35 +14.88 5889.83

越南 564.85 -13.15 -2.28 +11.93 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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