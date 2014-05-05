东南亚股市：多数收跌，尽管外资流入

香港已公布经济指标--2017/4/28
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，连续第四个月在荣枯线下方，有关中国经济是否正在失去动能的疑虑进一步加重。
越南股市 在假期后重启交易，亦收低2.3%至4月21日迄今最低水准，态度悲观的投资者因缺乏好消息而抛售。
不过，海外投资者买进。马来西亚股市净流入1,739万美元，印尼股市流入2,650万美元；菲律宾股市有1,213万美元资金流进。
菲律宾股市 逆市收高0.4%，受助于SM investments 大涨3.2%，此前该公司旗下房地产企业SM Prime Holdings 截至3月的季度净利大幅增长11%。
印尼股市 微涨0.1%，该国经济成长创下逾四年最慢速度。
泰国股市周一因假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 419.80 -0.26 -0.06 +8.09 388.37
新加坡 3241.60 -10.95 -0.34 +2.34 3167.43
马来西亚 1860.54 -8.54 -0.46 -0.34 1866.96
印尼 4842.50 3.74 +0.08 +13.30 4274.18
菲律宾 6766.46 23.49 +0.35 +14.88 5889.83
越南 564.85 -13.15 -2.28 +11.93 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。
路透北京4月28日 - 中国银行间市场周五早盘资金进一步收紧，大行融出稀少。交易员 称，五一小长假因素导致资金需求增多，隔夜和七天等期限的回购开盘利率纷纷上调；此外 银行等机构面临月末指标考核，且下月依然面临大额缴税，大行资金融出非常谨慎。 他们并表示，“五一”假期后资金面料会较近期有所改善，但鉴于金融去杠杆和央行中 性的政策姿态，预计改善幅度亦有限。 上海一银行交易员说，“还是很紧，回购开盘就上了，大家很紧张OMO（公开市场）利 率也会上调，但事实证明市场理解可能有所偏差...今天资金紧张，匿名报价上开盘加权利 率就已经往上了。” 华南一银行交易员亦称，近期资金持续紧张，且适逢五一假期，回购开盘利率上调属正 常；预计节后资金面将比近几日改善，但期望也不要太高。 “月末有些大行有各种考核要求，都不太愿意出。下个月还有缴税，大家预期都非常谨 慎，稍长期限的14天和21天也一点都不便宜。”她说，“节后只能说可能比这两天要好点， 但要说回到4月初的状况也不太可能，整个中枢还是往紧的方向的。” 据