美股业绩：辉瑞第一季经调整的EPS为0.57美元，路透调查预估为0.55

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
路透5月5日 - 美国制药公司辉瑞 公布:
* 第一季营收为114亿美元，路透调查预估为120.8亿
* 第一季经调整的每股盈余为0.57美元，路透调查预估为0.55
* 继续预计今年回购大约50亿美元股票
据汤森路透I/B/E/S，分析师预估辉瑞2014财年每股盈余料为2.25美元，营收为498.0亿美元。(完)
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。