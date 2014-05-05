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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 19:50 BJT

美股业绩：辉瑞第一季经调整的EPS为0.57美元，路透调查预估为0.55

路透5月5日 - 美国制药公司辉瑞 公布:

* 第一季营收为114亿美元，路透调查预估为120.8亿

* 第一季经调整的每股盈余为0.57美元，路透调查预估为0.55

* 继续预计今年回购大约50亿美元股票

据汤森路透I/B/E/S，分析师预估辉瑞2014财年每股盈余料为2.25美元，营收为498.0亿美元。(完)
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