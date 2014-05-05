香港个股：中国东方集团遭安赛乐米塔尔减持股权

路透香港5月5日 - 据香港联交所权益披露资料显示，钢铁产品生产及贸易商--中国东方集团 于上月底遭主要股东安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 减持近2.2亿股股份，涉资近3.74亿港元，持股量由原来的54.49%降至46.99%。

资料显示，安赛乐米塔尔是于4月30日在场外以每股1.7港元减持近2.1979亿股中国东方集团的股份。据中国东方集团的年报资料显示，安赛乐米塔尔在2008年4月30日与德意志银行签订了一份认沽期权协议，德意志可出售约2.1979亿股中国东方集团股份。