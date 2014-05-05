香港个股：中国东方集团遭安赛乐米塔尔减持股权

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
路透香港5月5日 - 据香港联交所权益披露资料显示，钢铁产品生产及贸易商--中国东方集团 于上月底遭主要股东安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 减持近2.2亿股股份，涉资近3.74亿港元，持股量由原来的54.49%降至46.99%。
资料显示，安赛乐米塔尔是于4月30日在场外以每股1.7港元减持近2.1979亿股中国东方集团的股份。据中国东方集团的年报资料显示，安赛乐米塔尔在2008年4月30日与德意志银行签订了一份认沽期权协议，德意志可出售约2.1979亿股中国东方集团股份。
中国东方集团股份自4月29日开始暂停买卖，公司称将刊发有关其公众持股量的更新讯息的声明。停牌前，该股报1.16港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。