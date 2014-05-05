版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 19:47 BJT

全球贸易：法国暂停执行自北美和日本进口猪肉制品的禁令

路透巴黎5月5日 - 法国农业部称，暂停此前因担心致命病毒而禁止从美国、加拿大和日本进口猪及猪肉副产品的单边决定，等待欧盟周二会议的商讨结果。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐