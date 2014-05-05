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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 19:31 BJT

全球贸易：日本已符合大部分欧盟要求，可继续自贸谈判--文件

路透布鲁塞尔5月5日 - 欧盟总体上满意日本在开放市场方面的进展，可能在本月晚些时候批准继续双方的自由贸易谈判。

据欧盟文件以及知情人士，日本已经履行或即将履行从有机食品到纺织等一系列行业的大部分承诺。

欧盟国家和欧盟执委会预计在5月23日就是否继续与日本的谈判做出决定。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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