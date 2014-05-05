全球贸易：日本已符合大部分欧盟要求，可继续自贸谈判--文件

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
路透布鲁塞尔5月5日 - 欧盟总体上满意日本在开放市场方面的进展，可能在本月晚些时候批准继续双方的自由贸易谈判。
据欧盟文件以及知情人士，日本已经履行或即将履行从有机食品到纺织等一系列行业的大部分承诺。
欧盟国家和欧盟执委会预计在5月23日就是否继续与日本的谈判做出决定。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。