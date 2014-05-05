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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 20:17 BJT

国际油市：亚洲柴油现货升水位于10周高点，因印尼和中东需求

路透首尔5月5日 - 亚洲柴油较新加坡报价的现货升水周一触及10周高位每桶0.48美元，受印尼和中东现货需求支撑。

在新加坡交易窗口，维多公司采购了55万桶含硫量500ppm的柴油，船期为5月到6月间。交易商称这些船货有可能会运到中东，因该地区接近迎来斋月以及夏季需求。

“当前柴油市场看似坚挺，不过势头料会受限，因为需求并不太强劲。”一位交易商说。

一位业界消息人士表示，印尼Pertamina从联合石化买入40万桶含硫0.35%的柴油，C&F价格与新加坡含硫0.25%柴油一致。

交易商称，当前正处于季节性需求温和阶段，航煤市场很难得到提振。

航煤市场周一呈现正价差，为逾一个月来首次，暗示人气疲弱。

路透数据显示，5月/6月跨月价差下跌0.21美元，报每桶负0.08美元。

维多公司从BP买入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为5月20-24日，FOB价格较新加坡报价每桶升水0.40美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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