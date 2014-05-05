投行观点：巴克莱将国际纸业 目标价下调到53美元，评级为加码

中国货币市场：资金仍紧回购开盘利率上调，假期及下月缴税致融出谨慎

路透北京4月28日 - 中国银行间市场周五早盘资金进一步收紧，大行融出稀少。交易员 称，五一小长假因素导致资金需求增多，隔夜和七天等期限的回购开盘利率纷纷上调；此外 银行等机构面临月末指标考核，且下月依然面临大额缴税，大行资金融出非常谨慎。 他们并表示，“五一”假期后资金面料会较近期有所改善，但鉴于金融去杠杆和央行中 性的政策姿态，预计改善幅度亦有限。 上海一银行交易员说，“还是很紧，回购开盘就上了，大家很紧张OMO（公开市场）利 率也会上调，但事实证明市场理解可能有所偏差...今天资金紧张，匿名报价上开盘加权利 率就已经往上了。” 华南一银行交易员亦称，近期资金持续紧张，且适逢五一假期，回购开盘利率上调属正 常；预计节后资金面将比近几日改善，但期望也不要太高。 “月末有些大行有各种考核要求，都不太愿意出。下个月还有缴税，大家预期都非常谨 慎，稍长期限的14天和21天也一点都不便宜。”她说，“节后只能说可能比这两天要好点， 但要说回到4月初的状况也不太可能，整个中枢还是往紧的方向的。” 据