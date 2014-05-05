国际油市：亚洲汽油裂解价差下跌约10%至三个月低点附近，因供给充裕

路透新加坡5月5日 - 亚洲汽油裂解价差周一下跌近10%，徘徊在约三个月低点每桶6.55美元，因供给充足。

美国高于预期的库存也对人气构成了压力。之前的数据显示汽油库存增长160万桶，分析师的预期则为下降60万桶。

在新加坡，两笔现货成交。 嘉能可向道达尔出售一艘92号汽油船货，船期为5月31至6月4日，装船港为新加坡，价格为每桶115.40美元。同时嘉能可从维多公司也购入一艘类似品级的汽油，船期为5月20至24日，价格为每桶115.00美元。

亚洲石脑油裂解价差报每吨138.63美元，较一个月前高2.5%左右，受当前即期供给吃紧支撑。

不过周一市场清淡，因韩国、日本都在假期之中。

一位在新加坡的交易员说：“整体供需情势未变，仍有些偏紧。”

新加坡市场上有一笔石脑油现货交易，伊藤忠商事从壳牌手中购买一艘船期为7月上半月的石脑油，价格为每吨944美元。(完)

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