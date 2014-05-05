国际油市：亚洲汽油裂解价差下跌约10%至三个月低点附近，因供给充裕

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透新加坡5月5日 - 亚洲汽油裂解价差周一下跌近10%，徘徊在约三个月低点每桶6.55美元，因供给充足。
美国高于预期的库存也对人气构成了压力。之前的数据显示汽油库存增长160万桶，分析师的预期则为下降60万桶。
在新加坡，两笔现货成交。 嘉能可向道达尔出售一艘92号汽油船货，船期为5月31至6月4日，装船港为新加坡，价格为每桶115.40美元。同时嘉能可从维多公司也购入一艘类似品级的汽油，船期为5月20至24日，价格为每桶115.00美元。
亚洲石脑油裂解价差报每吨138.63美元，较一个月前高2.5%左右，受当前即期供给吃紧支撑。
不过周一市场清淡，因韩国、日本都在假期之中。
一位在新加坡的交易员说：“整体供需情势未变，仍有些偏紧。”
新加坡市场上有一笔石脑油现货交易，伊藤忠商事从壳牌手中购买一艘船期为7月上半月的石脑油，价格为每吨944美元。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。