投行观点：加拿大皇家银行将T-Mobile US 目标价上调为34美元，评级为表现与类股一致

香港已公布经济指标--2017/4/28
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。
路透北京4月28日 - 中国银行间市场周五早盘资金进一步收紧，大行融出稀少。交易员 称，五一小长假因素导致资金需求增多，隔夜和七天等期限的回购开盘利率纷纷上调；此外 银行等机构面临月末指标考核，且下月依然面临大额缴税，大行资金融出非常谨慎。 他们并表示，“五一”假期后资金面料会较近期有所改善，但鉴于金融去杠杆和央行中 性的政策姿态，预计改善幅度亦有限。 上海一银行交易员说，“还是很紧，回购开盘就上了，大家很紧张OMO（公开市场）利 率也会上调，但事实证明市场理解可能有所偏差...今天资金紧张，匿名报价上开盘加权利 率就已经往上了。” 华南一银行交易员亦称，近期资金持续紧张，且适逢五一假期，回购开盘利率上调属正 常；预计节后资金面将比近几日改善，但期望也不要太高。 “月末有些大行有各种考核要求，都不太愿意出。下个月还有缴税，大家预期都非常谨 慎，稍长期限的14天和21天也一点都不便宜。”她说，“节后只能说可能比这两天要好点， 但要说回到4月初的状况也不太可能，整个中枢还是往紧的方向的。” 据