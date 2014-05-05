更正-美股业绩：辉瑞第一季营收远低于预期，受非专利药销售下滑拖累

香港房地产：未来三至四年私人住宅潜在供应增至纪录新高9.6万个--政府
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。
(更正：因译文有误，内文第一段应为“欲以1,060亿美元收购同业阿斯利康”，非“1,0060亿美元”)
路透5月5日 - 辉瑞 公布的首季营收远低于华尔街的预估，因非专利药销售下滑。这增强其欲以1,060亿美元收购同业阿斯利康(AstraZeneca)以促进新业务增长的兴趣。
辉瑞周一表示，希望其提升后的出价能够促使阿斯利康“与辉瑞接触并进入涉及潜在合并的谈判。”
阿斯利康则迅速回绝了辉瑞的出价，称报价“大幅”低估了公司的价值。
辉瑞表示，第一季整体营收下降9%至113.5亿美元，比华尔街预估低了7.30亿美元。
辉瑞第一季利润为23.3亿美元，或每股0.36美元。上年同期为27.5亿美元，或0.38美元。
不计入特殊项目的获利为每股0.57美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为0.55美元。
辉瑞仍预计2014年度经调整获利料在每股2.20-2.30美元，但表示全年净利预估不再有效。
如果该公司的收购计划成功，将是有史以来外国企业对英国企业的规模最大的收购案。
辉瑞第一次接洽阿斯利康是在今年1月，当时出价对后者的估值是每股46.61英镑；第二次出价是在4月26日，估值为每股50英镑。
根据英国的并购规则，辉瑞需在5月26日之前宣布明确意向，是继续出价还是放弃交易。(完) (编译 王洋/洪曦; 审校 张涛)
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。
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