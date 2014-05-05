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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 22:15 BJT

美国热股：苹果针对三星的专利诉讼获胜，但获赔金额远低于索赔额

路透5月5日 - 美国一陪审团周五裁定，韩国三星电子 向苹果 赔偿1.196亿美元，远低于苹果之前索赔金额，标志着苹果在最近这轮全球性手机专利诉讼中遭受重大挫败。

苹果周一盘初小幅上涨0.36%，报594.69美元。(完)
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