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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 20:49 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水缩至三周最窄，因总体供给预计下降

路透新加坡5月5日 - 亚洲指标380-cst燃料油贴水周一达到每吨2.00美元，据路透数据这是逾三周以来最窄，因交易员预计整体亚洲供给将因正在进行的炼厂维护而减少。

交易员表示，北亚的船用燃料油供给吃紧，尤其是在东京湾，尽管随着炼厂维护的结束这种情况可能很短暂。

在经历了一天的清淡之后，新加坡市场恢复了现货交易。联合石化以FOB价每吨较新加坡报价贴水3.50美元的价格，向摩科瑞出售了2万吨180-cst燃料油，船期为5月20-24日。

BP以每吨贴水2.75美元的价格向SK Energy出售了3.5万吨380-cs燃料油，船期为5月20-24日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
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