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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 21:58 BJT

东欧情势：俄停止通过管道向乌克兰和匈牙利供应柴油

此次诉讼中乌克兰检察官办公室主张对该管道的所有权，但Dyomin表示管道归属仍存在不确定性，因原告还有20日的时间可以上诉。

他表示此次法院判决后，乌克兰能源部要求就“解决所有涉及管道运营的问题”进行磋商，并称Transneft希望在本周能举行会议。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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