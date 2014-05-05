东欧情势：俄停止通过管道向乌克兰和匈牙利供应柴油

台湾政治：总统府称现阶段没有与美国总统通电话的规划
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。
此次诉讼中乌克兰检察官办公室主张对该管道的所有权，但Dyomin表示管道归属仍存在不确定性，因原告还有20日的时间可以上诉。
他表示此次法院判决后，乌克兰能源部要求就“解决所有涉及管道运营的问题”进行磋商，并称Transneft希望在本周能举行会议。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。
路透北京4月28日 - 中国银行间市场周五早盘资金进一步收紧，大行融出稀少。交易员 称，五一小长假因素导致资金需求增多，隔夜和七天等期限的回购开盘利率纷纷上调；此外 银行等机构面临月末指标考核，且下月依然面临大额缴税，大行资金融出非常谨慎。 他们并表示，“五一”假期后资金面料会较近期有所改善，但鉴于金融去杠杆和央行中 性的政策姿态，预计改善幅度亦有限。 上海一银行交易员说，“还是很紧，回购开盘就上了，大家很紧张OMO（公开市场）利 率也会上调，但事实证明市场理解可能有所偏差...今天资金紧张，匿名报价上开盘加权利 率就已经往上了。” 华南一银行交易员亦称，近期资金持续紧张，且适逢五一假期，回购开盘利率上调属正 常；预计节后资金面将比近几日改善，但期望也不要太高。 “月末有些大行有各种考核要求，都不太愿意出。下个月还有缴税，大家预期都非常谨 慎，稍长期限的14天和21天也一点都不便宜。”她说，“节后只能说可能比这两天要好点， 但要说回到4月初的状况也不太可能，整个中枢还是往紧的方向的。” 据
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。