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市场报道 | 2014年 5月 5日 星期一 21:49 BJT

美国股市：开盘小跌，中国经济与乌克兰情势均构成压力

路透纽约5月5日 - 美国股市周一开盘下跌，因投资人担心中国经济持续失去动能；此外亲俄派份子伏击乌克兰军队，双方冲突升级，让近期本来就已经陷入紧张情绪的全球市场愈发雪上加霜。

道琼工业指数 下跌58.31点或0.35%，报16,454.58。标准普尔500指数 跌7.35点或0.39%，报1,873.79。Nasdaq综合股价指数 下挫23.877点或0.58%，报4,100.021。(完)
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