美国数据：4月服务业增长放缓，雇佣活动降至逾一年最低水平--Markit

“服务业PMI终值高于初值，表明与3月相比，扩张速度只有很微小的放缓，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。

服务部门雇主继续增加雇佣，但增速为2013年3月以来最慢。4月服务业PMI雇佣分项指数终值从3月的51.8降至51.2。

不过，Markit数据与上周五劳工部公布的就业报告并不一致。政府数据显示，上月服务业雇佣增幅为11个月来最大，新增22万个就业岗位。

4月Markit综合PMI终值由3月的55.7微降至55.6，初值为54.9。

综合指数中就业分项指数4月为51.7，亦为2013年3月以来最低。3月为52.2。(完)