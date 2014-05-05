东欧情势：乌克兰一军用直升机被亲俄反政府分子击落--乌国防部

《独家新闻》蔡英文建议再度通电话，特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透5月5日 - 乌克兰国防部称，该国一架军用直升机周一在亲俄反叛分子控制的东部城镇斯拉维扬斯克附近被击落，但飞行员幸存。
这架米-24直升机遭到重机枪射击，坠入河中。国防部在一份声明中称，机组人员撤退到附近营地，但未具体说明其状况如何。
自今年年初乌克兰东部爆发冲突以来，亲俄的反政府一方还另外击落了至少三架直升机。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
(重发修正标题) 路透北京4月28日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(5月4日)招标 发行至多300亿元固息债，期限含一年、三年、五年和10年期。 上述四期债分别为国开行2017年第四期 、第五期 、第 六期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、 4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；3年：70亿元 5年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日14:30-15:30
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。