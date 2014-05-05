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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 22:29 BJT

美国数据：ISM-4月非制造业指数成长加速至55.2，预估为54.1

(重发以修正错字)

路透纽约5月5日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布，4月服务业活动成长加速，增速为八个月来最快，因新订单跳升和企业整体活动增速为2008年初以来最快。

ISM公布，4月非制造业指数上升至55.2，高于预估的54.1，3月为53.1。数据进一步显示经济活动在冬季放缓后重拾动能。

4月读数是连续第52个月在荣枯分水岭50以上，且是显示严冬对经济活动造成的拖累正减退的最新迹象。

此外，4月增幅为8月录得57.9以来最高，当时为七年高位。

非制造业企业活动分项指数为60.9，高于预估为54.4，3月为53.4。4月录得的7.5点的按月升幅为2008年2月来最大，当时攀升10.3点。

新订单分项指数上升至58.2，较上月的53.4上升4.8点。此为2010年3月来最大月度升幅，当时上升7.5点。

新订单和企业活动指数为8月来最高。

就业分项指数下降至51.3，3月为53.6。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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