USDA报告：5月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

台湾政治：总统府称现阶段没有与美国总统通电话的规划
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。
路透5月5日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 05/01/2014 04/24/2014 04/24/2014 05/02/2013
初值 修正值 前值
小麦 537,584 658,130 631,021 487,979
燕麦 0 0 0 0
大麦 0 372 372 783
玉米 1,239,418 1,158,028 1,156,332 173,637
高粱 87,360 119,548 119,548 6,743
大豆 99,502 254,299 254,299 175,229
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 28,971,587 25,065,600
燕麦 1,855 7,916
大麦 159,687 138,940
玉米 29,232,132 12,420,930
高粱 3,021,027 1,377,667
大豆 41,453,172 34,093,994
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。
路透北京4月28日 - 中国银行间市场周五早盘资金进一步收紧，大行融出稀少。交易员 称，五一小长假因素导致资金需求增多，隔夜和七天等期限的回购开盘利率纷纷上调；此外 银行等机构面临月末指标考核，且下月依然面临大额缴税，大行资金融出非常谨慎。 他们并表示，“五一”假期后资金面料会较近期有所改善，但鉴于金融去杠杆和央行中 性的政策姿态，预计改善幅度亦有限。 上海一银行交易员说，“还是很紧，回购开盘就上了，大家很紧张OMO（公开市场）利 率也会上调，但事实证明市场理解可能有所偏差...今天资金紧张，匿名报价上开盘加权利 率就已经往上了。” 华南一银行交易员亦称，近期资金持续紧张，且适逢五一假期，回购开盘利率上调属正 常；预计节后资金面将比近几日改善，但期望也不要太高。 “月末有些大行有各种考核要求，都不太愿意出。下个月还有缴税，大家预期都非常谨 慎，稍长期限的14天和21天也一点都不便宜。”她说，“节后只能说可能比这两天要好点， 但要说回到4月初的状况也不太可能，整个中枢还是往紧的方向的。” 据
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。