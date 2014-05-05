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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 23:06 BJT

USDA报告：5月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月5日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 05/01/2014 04/24/2014 04/24/2014 05/02/2013

初值 修正值 前值

小麦 537,584 658,130 631,021 487,979

燕麦 0 0 0 0

大麦 　 0 372 372 783

玉米 1,239,418 1,158,028 1,156,332 173,637

高粱 87,360 119,548 119,548 6,743

大豆 99,502 254,299 254,299 175,229

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 28,971,587 25,065,600

燕麦 1,855 7,916

大麦 　 159,687 138,940

玉米 29,232,132 12,420,930

高粱 3,021,027 1,377,667

大豆 41,453,172 34,093,994

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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