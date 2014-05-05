版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 6日 星期二 01:00 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，因巴西央行减少汇率互换合约展期

路透里约热内卢5月5日 - 巴西雷亚尔周一下跌，因巴西央行减少下月初到期的旨在支持巴西雷亚尔的汇率互换合约展期。

忧虑中国经济增长减速和乌克兰地缘政治紧张局势升级，导致雷亚尔走弱，其他拉美货币也受压。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.7，报2.2328雷亚尔，巴西央行周五宣布，将开始对6月2日到期的价值96.5亿美元的货币互换合约展期，周一央行提供了5,000份新合约。

之前数月，央行为到期互换合约展期时，每日提供10,000份新合约。

“互换供应减少，显示巴西央行对雷亚尔目前的水平感到满意，”Advanced汇市部经理Reginaldo Siaca说。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐