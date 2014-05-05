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市场报道 | 2014年 5月 6日 星期二 05:41 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆涨跌互见，近月大豆因进口传言而下跌

路透芝加哥5月5日 - 美国大豆期货周一涨跌互见，近月大豆合约下跌，因传闻美国增加大豆进口，而远月合约上涨。

交易商表示，看涨价差交易进一步被出脱，导致大豆合约涨跌不一。倍受关注的7月/11月价差SN4-X4收窄13美分，为四个交易日内第三次收窄。

分析师预期，周一下午美国农业部报告将显示，截至5月4日，大豆种植完成率仅为8%，五年均值为12%。

美国农业部表示，最新一周出口检验大豆9.9502万吨，低于10-20万吨预估区间的低端。

CBOT-5月大豆合约 收跌8-3/4美分，报14.72美元。

5月豆粕合约 收跌2.1美元，报每短吨489.1美元。5月豆油合约 收低0.31美分，报40.98美分。

今日CBOT大豆预估成交量为99,534口，豆粕为42,304口，豆油为51,888口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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