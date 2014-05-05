国际油市：中国成长忧虑拖累布兰特原油下挫逾1美元，汽油价格下滑

《独家新闻》蔡英文建议再度通电话，特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
* 美国汽油期货跌至一个月低点
* 中国制造业活动连续第四个月萎缩
* 利比亚EL Sharara油田的示威结束
路透纽约5月5日 - 布兰特原油周一下挫逾1美元，受累于中国制造业活动萎缩，且利比亚恢复石油生产。
美国汽油价格下滑至逾一个月最低点，因在夏季驾驶季来临，汽油需求增加前，交易商出售多头头寸。分析师表示，这一季节性趋势拖累全球石油产品期货下跌。
6月布兰特原油 收低0.87美元，报每桶107.72美元，稍早下跌最多1.54美元。
美国原油 收低0.28美元，报每桶99.28美元。
美国汽油期货 收跌3.5美分，报每加仑2.9092美元，此为4月2日来最低结算价。
美国原油跌势受限，因美国供应管理协会(ISM)周一公布，4月服务业活动成长加速，增速为八个月来最快。4月非制造业指数上升至55.2，高于预估的54.1，3月为53.1。数据进一步显示经济活动在冬季放缓后重拾动能。
汇丰(HSBC)周一公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.1，略高于3月终值48，但较初值48.3下修。 报告令人担忧中国经济成长放缓的趋势仍未改变。
在利比亚，该国的部落结束对El Sharara油田的封锁，工程师表示，他们希望在一周内恢复采油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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(重发修正标题) 路透北京4月28日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(5月4日)招标 发行至多300亿元固息债，期限含一年、三年、五年和10年期。 上述四期债分别为国开行2017年第四期 、第五期 、第 六期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、 4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；3年：70亿元 5年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日14:30-15:30
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。