国际油市：中国成长忧虑拖累布兰特原油下挫逾1美元，汽油价格下滑

* 美国汽油期货跌至一个月低点

* 中国制造业活动连续第四个月萎缩

* 利比亚EL Sharara油田的示威结束

路透纽约5月5日 - 布兰特原油周一下挫逾1美元，受累于中国制造业活动萎缩，且利比亚恢复石油生产。

美国汽油价格下滑至逾一个月最低点，因在夏季驾驶季来临，汽油需求增加前，交易商出售多头头寸。分析师表示，这一季节性趋势拖累全球石油产品期货下跌。

6月布兰特原油 收低0.87美元，报每桶107.72美元，稍早下跌最多1.54美元。

美国原油 收低0.28美元，报每桶99.28美元。

美国汽油期货 收跌3.5美分，报每加仑2.9092美元，此为4月2日来最低结算价。

美国原油跌势受限，因美国供应管理协会(ISM)周一公布，4月服务业活动成长加速，增速为八个月来最快。4月非制造业指数上升至55.2，高于预估的54.1，3月为53.1。数据进一步显示经济活动在冬季放缓后重拾动能。

汇丰(HSBC)周一公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.1，略高于3月终值48，但较初值48.3下修。 报告令人担忧中国经济成长放缓的趋势仍未改变。

在利比亚，该国的部落结束对El Sharara油田的封锁，工程师表示，他们希望在一周内恢复采油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻