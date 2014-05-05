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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 04:10 BJT

表格：截至5月5日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透5月5日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/04/14 04/27/14 05/04/13 五年均值

冬麦生长状况 - 优 5 5 5 　　　 -- - 良 26 28 27 -- - 普通 31 33 29 -- - 差 21 20 20 -- - 很差 17 14 19 -- 玉米种植率 　　　　　　29 19 11 42 玉米出苗率 　　　　　　7 3 3 13 大豆种植率 　　　　　　5 3 2 11 棉花种植率 6 -- 5 6 稻米种植率 　　　　　　15 -- 16 19 稻米出苗率 　　　　　　39 25 34 47 冬麦抽穗率　　　　　　　29 18 19 35 春麦种植率 　　　　　　26 18 21 41 春麦出苗率 　　　　7 5 5 17(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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