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市场报道 | 2014年 5月 6日 星期二 04:20 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.11%，Nasdaq指数上升0.34%

路透纽约5月5日 - 美国股市周一小幅收高，因数据显示美国服务业活动强劲，且苹果急升，提振Nasdaq指数。

苹果 上涨1.4%，收报600.96美元，为2012年10月来首次收在600美元以上。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高17.66点，或0.11%，至16,530.55点；标准普尔500指数 收涨3.52点，或0.19%，至1,884.66点；Nasdaq指数 收升14.16点，或0.34%，至4,138.06点。(完)
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