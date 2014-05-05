美国债市：公债回吐涨幅收跌，本周有新债标售

* 良好的美国服务业数据公布后，公债回吐涨幅

* 为财政部标售公债作准备，公债市场出现资金流动

* 交易商为叶伦本周稍后的证词陈述作准备

路透纽约5月5日 - 美国公债周一在意外强劲的美国服务业数据出炉后下跌，回吐稍早因乌克兰紧张局势引发避险买盘所录得的涨幅。

10年期公债 价格跌7/32，为五个交易日首日下跌，收益率报2.613%。

周五，该收益率跌至2.57%的三个月低位。在周一美国供应管理协会(ISM)公布服务业数据前，10年期公债收益率接近周五的低点。

周五，意外强劲的美国非农就业报告被乌克兰忧虑所盖过，30年期公债收益率跌至6月19日来最低的3.34%。但在周一纽约市场，30年期公债价格回落28/32，推高收益率至3.409%。

东京和伦敦市场因假休市，令市场交投清淡，在纽约下午早盘的交易中，较短期公债持平或几无变动。

SG Corporate & Investment Banking美国利率策略部主管Mary Beth Fisher表示，今日的交易多数是受交易商在本周财政部标售新债前调整仓位的操作所带动。

“我们没有看到大量资金流动，＂Fisher说，“但我们看到人们在标售建立头寸。我们认为，本周三轮公债标售将顺利被吸纳。”

财政部周二将标售三年期公债，周三标售10年期公债，周四标售30年期公债。

公债周一稍早上涨，乌克兰亲俄武装分子周日袭击敖德萨的一个警局，释放了近70名亲俄活动人士。亲俄反叛分子周一击落一部乌克兰军用直升机。

受上述消息拖累，加上数据显示中国经济增长放缓，欧洲股市在交投清淡中下滑。美国股市周一小幅收高，因数据显示美国服务业活动强劲，且苹果急升，提振Nasdaq指数。

交易商为美联储主席叶伦周三和周四在国会作证做准备，叶伦的讲话可能为美联储购债计划的下一步发展，以及市场广泛预期的美联储明年升息的时机提供线索。

“叶伦讲话将是关键，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer说，“她之前的讲话，影响市场走势。”

道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg表示，叶伦的讲话不会有大的意外，不会导致市场出现大幅震荡。

“叶伦对通胀的措辞可能相对温和，且在近期经济改善的迹象下，维持对美国经济复苏前景感到乐观的看法，”Goldberg说。

“在上周数据显示非农就业人口增长后，叶伦很可能尝试淡化美联储将较预期提早升息的任何臆测，她将强调，经济中存在大量闲置产能，且物价压力受控，这将促使美联储维持低利率一段时间，＂Goldberg在评论中写道。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.419

五年期公债 99-24/32 (-01/32) 1.681

10年期公债 101-06/32 (-05/32) 2.611

30年期公债 104-01/32 (-25/32) 3.408(完)

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