《日本重要政经日程》--5月6日

《独家新闻》蔡英文建议再度通电话，特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
日本公共假期，暂无重要事件预告。(完)
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(编译 李爽 审校 龚芳)
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
(重发修正标题) 路透北京4月28日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(5月4日)招标 发行至多300亿元固息债，期限含一年、三年、五年和10年期。 上述四期债分别为国开行2017年第四期 、第五期 、第 六期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、 4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；3年：70亿元 5年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日14:30-15:30
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。