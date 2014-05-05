《日本重要政经日程》--5月6日

香港房地产：未来三至四年私人住宅潜在供应增至纪录新高9.6万个--政府

路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。