日韩经济指标预测--5月6日-5月13日****

《独家新闻》蔡英文建议再度通电话，特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日当周 5月6日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月7日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月8日(四) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.3% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,793 5月9日(五) -- 韩国央行利率决定 5月 -- 2.5% 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- -1.8 领先指标(较前月) -- -4.6 5月12日当周 5月11日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 4月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 3月 -- -5.7% 未经季节调整经常账(亿日圆) -- 盈余6,127 5月12日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 57.9 5月13日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 4月 -- -4.2% 进口物价(较上年同期) -- -4.5% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.5% 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.7% (完)
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
(重发修正标题) 路透北京4月28日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(5月4日)招标 发行至多300亿元固息债，期限含一年、三年、五年和10年期。 上述四期债分别为国开行2017年第四期 、第五期 、第 六期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、 4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；3年：70亿元 5年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日14:30-15:30
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。