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市场报道 | 2014年 5月 6日 星期二 07:22 BJT

****欧洲经济指标预测--5月6日-5月13日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值

    5月5日当周     
    
    5月6日(二)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     4月         50.4        49.5
    0750  法国Markit服务业PMI                             4月         50.3        50.3
                    综合PMI                                            --         50.5
    0755  德国Markit服务业PMI                             4月         55.0        55.0
                    综合PMI                                            --         56.3
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           4月         53.1        53.1
                      综合PMI                                         54.0        54.0
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        4月         57.6        57.6
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          3月        -0.2%       +0.4%
                        (较上年同期)                                 +1.0%       +0.8% 
    
    5月7日-15日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                     4月        +0.9%       -1.1%
              Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                  +9.1%       +8.7%
    
    5月7日(三)
    0545  瑞士未经调整的失业率                            4月         3.2%        3.3%
              经调整的失业率                                          3.2%        3.2%
    1000  德国工业订单                                    3月        +0.3%       +0.6%
    0645  法国工业生产(较前月)                            3月        +0.2%       +0.1%
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                            3月          --       逆差34
    2301  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值                4月         正56        正57
    
    5月8日(四)
    0545  瑞士消费者信心                                 第二季        正3         正2
    0600  德国工业生产                                    3月        +0.2%       +0.4%
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 4月        +0.1%       +0.4%
                             (较上年同期)                            +0.1%        持平
    1100  英国央行利率决定                                5月          --         0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --        3,750 
    1145  欧洲央行利率决定--主要再融资利率                5月        0.25%       0.25%
                           存款利率                                  0.00%       0.00%
    
    5月9日(五)  
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　3月　　   +1.00%     -1.30%
    　　　　　          进口(较上月)                                +0.50%     +0.40%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                         166        157
    0645  法国预算收支(亿欧元)　　　　　　　　　　　　截至3月          --     赤字257
    0800  意大利工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　3月        +0.3%      -0.5%
    　　　　　　　　　　(较上年同期)                                 +1.2%      +0.4%
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　　3月　　  　-0.2%      +0.9%
                      (较上年同期)                                   +2.4%      +2.7%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　　3月　　　　+0.3%      +1.0%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                 +2.9%      +3.8%
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　　3月　　 逆差31.0   逆差29.2
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                逆差90.0   逆差90.9
    
    5月12日当周
    
    5月12日(一)
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        3月          --       +1.0%
    2301  英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)         4月          --       -1.7%
    
    5月13-16日
    0600  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                  4月          --        持平
                                (较上年同期)                           --       -1.7%
    
    5月13日(二)
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                          3月          --      赤字14
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月          --       +0.2%
                                   (较上年同期)                        --       +0.6%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       --       +0.6%
                                        (较上年同期)                   --       +0.6%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         5月          --        43.2
              ZEW现况指数                                              --        59.5
    (完)
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