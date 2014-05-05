欧洲经济指标预测--5月6日-5月13日****

香港房地产：未来三至四年私人住宅潜在供应增至纪录新高9.6万个--政府
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日当周 5月6日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 50.4 49.5 0750 法国Markit服务业PMI 4月 50.3 50.3 综合PMI -- 50.5 0755 德国Markit服务业PMI 4月 55.0 55.0 综合PMI -- 56.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月 53.1 53.1 综合PMI 54.0 54.0 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 57.6 57.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.0% +0.8% 5月7日-15日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 +0.9% -1.1% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +9.1% +8.7% 5月7日(三) 0545 瑞士未经调整的失业率 4月 3.2% 3.3% 经调整的失业率 3.2% 3.2% 1000 德国工业订单 3月 +0.3% +0.6% 0645 法国工业生产(较前月) 3月 +0.2% +0.1% 0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差34 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 4月 正56 正57 5月8日(四) 0545 瑞士消费者信心 第二季 正3 正2 0600 德国工业生产 3月 +0.2% +0.4% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.1% 持平 1100 英国央行利率决定 5月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1145 欧洲央行利率决定--主要再融资利率 5月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 5月9日(五) 0600 德国经季节调整出口(较上月) 3月 +1.00% -1.30% 进口(较上月) +0.50% +0.40% 贸易收支(亿欧元) 166 157 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 -- 赤字257 0800 意大利工业生产(较上月) 3月 +0.3% -0.5% (较上年同期) +1.2% +0.4% 0830 英国工业生产(较上月) 3月 -0.2% +0.9% (较上年同期) +2.4% +2.7% 制造业产出(较上月) 3月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +2.9% +3.8% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 3月 逆差31.0 逆差29.2 全球贸易收支(亿英镑) 逆差90.0 逆差90.9 5月12日当周 5月12日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +1.0% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 4月 -- -1.7% 5月13-16日 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.7% 5月13日(二) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 3月 -- 赤字14 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.6% (较上年同期) -- +0.6% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 5月 -- 43.2 ZEW现况指数 -- 59.5 (完)
路透香港4月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。
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