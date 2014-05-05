美股业绩：保费收入下降导致美国国际集团季度获利锐减，盘后股价重挫

标题新闻：穆迪称预计俄罗斯和土耳其政府的债务比率在未来两年均将逐渐升高
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路透5月5日 - 美国国际集团(AIG) 公布其季度获利下降27%，因保费收入减少，且核心财产和事故保险赔偿上升。
该公司股价周一在盘后交易中一度跌3%，在纽约证交所常规交易时段收盘小涨至52.72美元。
该保险公司在2008年金融危机期间因衍生品投资亏损曾濒临倒闭，如今正处在转型期。
美国国际集团偿还2008年接受的1,800亿美元救助资金后，专注于核心保险业务。
该公司周一称，截至3月31日的第一季，其财产保险业务净保费收入下降4%至82.3亿美元。
其保险业务税后营业利润下降11%至26.5亿美元，综合赔付率从上年同期的97.3升至101.2。
综合赔付率低于100表明承保获利，意味着保险商保费收入超过赔偿。
该公司称，灾难赔偿2.62亿美元影响到第一季业绩，上年同期这类赔偿为4,100万美元。
美国国际集团第一季净利下降27%至16.1亿美元，或每股盈余1.09美元，上年同期分别为22亿美元和1.49美元。
该公司经营性业务获利17.8亿美元，或每股1.21美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预期每股盈余1.07美元。(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
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