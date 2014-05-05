美股业绩：保费收入下降导致美国国际集团季度获利锐减，盘后股价重挫

路透5月5日 - 美国国际集团(AIG) 公布其季度获利下降27%，因保费收入减少，且核心财产和事故保险赔偿上升。

该公司股价周一在盘后交易中一度跌3%，在纽约证交所常规交易时段收盘小涨至52.72美元。

该保险公司在2008年金融危机期间因衍生品投资亏损曾濒临倒闭，如今正处在转型期。

美国国际集团偿还2008年接受的1,800亿美元救助资金后，专注于核心保险业务。

该公司周一称，截至3月31日的第一季，其财产保险业务净保费收入下降4%至82.3亿美元。

其保险业务税后营业利润下降11%至26.5亿美元，综合赔付率从上年同期的97.3升至101.2。

综合赔付率低于100表明承保获利，意味着保险商保费收入超过赔偿。

该公司称，灾难赔偿2.62亿美元影响到第一季业绩，上年同期这类赔偿为4,100万美元。

美国国际集团第一季净利下降27%至16.1亿美元，或每股盈余1.09美元，上年同期分别为22亿美元和1.49美元。

该公司经营性业务获利17.8亿美元，或每股1.21美元。