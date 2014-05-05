企业并购：法国政府拒绝通用电气当前对阿尔斯通的收购计划

蒙特布尔表示，通用电气的运输类资产包括货运列车和信号传输业务，营收共计39亿美元。

通用电气在声明中对他的信函作出回应称，“我们相信我们的提议对法国、阿尔斯通和通用电气都有益。”该公司还表示，“我们对继续协商持开放态度。”

通用电气执行长伊梅尔特上周接受一家法国电视台访问时指出，提出这项收购要约只是整个过程的开始，还可以对要约加以修改。

尽管通用电气的铁路业务规模不及阿尔斯通的涡轮发电机和电网业务，但它在法国的知名度较高，因法国运行的高速豪华TGV列车大多由通用电气生产。

德国西门子上周表示，将对阿尔斯通提出正式收购要约，最有可能是以电力与铁路资产互换的形式进行。