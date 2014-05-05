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债券 | 2014年 5月 6日 星期二 07:24 BJT

《独家新闻》秘鲁央行总裁称未来几个月无需调整货币政策

路透利马5月5日 - 秘鲁央行总裁Julio Velarde周一对路透表示，央行将可能在未来几个月维持货币政策不变，因秘鲁经济成长步伐料接近潜在水平，且消费者需求不大可能推动通胀上行。

秘鲁央行周四将决定是否调整指标利率。该行去年11月四年多来首次降息，令市场大感意外，此后一直维持利率在4%。

在回答关于再次降息可能性的提问时，Velarde表示短期内不大可能采取此类行动。

“我们认为未来几个月无需调整货币政策，除非需求拉动通胀上升，或者经济活动大幅放缓，”他接受采访时说，并称那些情景目前而言似乎很遥远。

Velarde表示，秘鲁经济未来数月料以“非常接近”潜在水准的速度成长，而通胀将可能开始回落向央行目标区间中点2%。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
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