《独家新闻》秘鲁央行总裁称未来几个月无需调整货币政策

标题新闻：穆迪称预计俄罗斯和土耳其政府的债务比率在未来两年均将逐渐升高
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路透利马5月5日 - 秘鲁央行总裁Julio Velarde周一对路透表示，央行将可能在未来几个月维持货币政策不变，因秘鲁经济成长步伐料接近潜在水平，且消费者需求不大可能推动通胀上行。
秘鲁央行周四将决定是否调整指标利率。该行去年11月四年多来首次降息，令市场大感意外，此后一直维持利率在4%。
在回答关于再次降息可能性的提问时，Velarde表示短期内不大可能采取此类行动。
“我们认为未来几个月无需调整货币政策，除非需求拉动通胀上升，或者经济活动大幅放缓，”他接受采访时说，并称那些情景目前而言似乎很遥远。
Velarde表示，秘鲁经济未来数月料以“非常接近”潜在水准的速度成长，而通胀将可能开始回落向央行目标区间中点2%。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
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路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8