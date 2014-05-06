路透专访：辉瑞高层暗示，有可能对阿斯利康发起敌意收购

Read认为，无论这桩交易始于友好协商还是敌意收购，只要最终圆满达成协议，彼此就不会伤了和气。

“两家公司里都是真正的聪明人，都明白都要在一起共事，他们希望尽可能成功地完成这宗交易，”他说。

辉瑞周五将股票加现金的收购报价从最初的约990亿美元提高至1,060亿，第三次把收购意向摆在了阿斯利康管理层的面前。后者很快回绝了新报价，称这严重低估了公司的价值。

Read表示，对新报价被拒感到失望。他上周曾在英国会晤了少数几位阿斯利康的大股东，听取他们对这桩交易的看法。

“我们倾听了他们股东的意见，并提出我们认为很有吸引力的报价，充分反映了阿斯利康的价值，”他说。

最新报价对阿斯利康的估值约为每股50英镑，投资者和分析师表示，辉瑞要达成协议，可能需要把报价提高至52-55英镑。

周一稍早，辉瑞公布第一季整体营收下降9%至113.5亿美元，比华尔街预估低了7.30亿美元,因成熟的非专利药品以及Viagra、立普妥(Lipitor)和西乐葆(Celebrex)等品牌药物的销售下滑。不过获利略优于华尔街预估，得益于大幅削减成本。

当被问及如果收购阿斯利康失败的话，辉瑞是否会考虑其他大型制药公司时，Read说，“目前我们只是专注于首选计划。”

“是否有其他策略？其他策略总归是有的，”Read说。(完)