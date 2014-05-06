中国国企：监管部门摸底调查“涉房”央企，加快部分央企退出房地产--报载

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 一直以来进度迟缓的中国房地产央企整合步伐，有望借助“混合所有制”改革而加快。据中国证券报周二报导，监管部门近日正委托市场化机构，对央企的“涉房”状况进行摸底调查。待摸清家底之后，将积极吸纳社会资本进入，加快部分央企“退房”步伐。
报导指出，此次摸底的对象主要涵盖涉房央企，内容包括房地产业务的类型、范畴、比重、从事时间、“退房”进展等。
报导称，在这轮改革中，部分“涉房”央企将纳入到试点之中。通过对央企的重新组建，实现业务职能的重新划分，并起到改变现有业务格局的效果。尤其在吸纳社会资本进入过程中，一些央企的房地产业务将有所强化，另一部分央企的房地产业务，则会加速剥离。 此次改革将有清晰的步骤：以投融资和项目建设为目的让国资房企变为混合控股性质；待混合所有制成熟后，参考“淡马锡模式”，演变为纯粹控股性质的股权投资公司或产权运营公司；条件成熟后，彻底实现向国有资本运营公司的转变；有关部门对上述公司进行重新组建。 报导认为，伴随上述过程的将是央企母公司的股份制改造。尽管对于上述过程能否顺利进展，业界持有一定的疑问，但中信、中国建筑等公司对上市资产的注入，已证明该路径的可行性。而实施这一系列改革的前提，正是对央企“家底”的盘点和清算，尤其是“涉房”业务。 2010年和2011年，国资委先后确定了21家获准保留地产业务的央企，并要求其他78家不以房地产为主业的央企退出房地产业。但由于没有“退房”的具体时间表，加之利益格局复杂、房地产价格连年上涨，使得该过程进展缓慢。 报导引述分析人士指出，就房地产行业而言，该项改革无疑有助于加速部分央企剥离房地产业务，同时探索出国资改革的新路径。对于房地产调控，可能也会带来意想不到的效果。同时，对于获准保留的部分业务，则有得到强化的可能，国资房企的实力并不会得到削弱。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译