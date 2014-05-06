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市场报道 | 2014年 5月 6日 星期二 08:27 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月6日-5月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    5月5日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
        
    5月6日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             5月3日当周           --      +1.6%
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                           3月      逆差403    逆差423
    1230  加拿大贸易收支(亿加元)                             3月      顺差1.3    顺差2.9
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           5月3日当周           --      +3.8%
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      4月           --       61.8
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                           54.0       55.2
    
    5月7日(三)
    1100 美国抵押贷款市场指数                         5月2日当周           --      333.2
             再融资指数                                                    --    1,267.0
    1230 加拿大建筑许可                                      3月        +4.3%     -11.6%
    1330 美国非农生产率                               第一季初值        -1.0%      +1.8%
         美国单位劳工成本                                               +2.6%      -0.1%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                              3月    增加157.5  增加164.9
    
    5月8日(四)
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                           4月        17.50      15.68
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                             3月        +0.2%      +0.2%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                5月3日当周         32.5       34.4
              四周均值(万人)                                               --       32.0
              续请失业金人数(万人)                   4月26日当周        275.0      277.1 
    
    5月9日(五)
    1230  加拿大就业变动(万人)                               4月      增加1.2   增加4.29
                失业率                                                   6.9%       6.9%
                就业参与率                                             66.20%     66.20%
    1400  美国批发(趸售)库存                                 3月        +0.5%      +0.5%
              趸售销售                                                  +0.8%      +0.7%
    1430  美国ECRI经济领先指标                        5月2日当周           --      134.0 
    
    5月12日当周
    
    5月12日(一)
    1800  美国联邦预算(亿美元)                               4月      盈余950    赤字369
    
    5月13日(二)
    1130  美国NFIB小企业信心指数                             4月           --      93.40
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月10日当周           --         -- 
    1230  美国进口价格                                       4月        +0.4%      +0.6%
              出口价格                                                  +0.2%      +0.8%
    1230  美国零售销售(较前月)                               4月        +0.4%      +1.2%  
              扣除汽车零售销售(较前月)                                  +0.5%      +0.7%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月10日当周           --         -- 
    1400  美国企业库存                                       3月        +0.4%      +0.4%
    (完)
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 朱晓军；审校 徐文焰)
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