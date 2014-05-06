美国与加拿大经济指标预测--5月6日-5月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 5月5日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月6日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月3日当周 -- +1.6% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差403 逆差423 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差1.3 顺差2.9 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月3日当周 -- +3.8% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 61.8 经季节调整的Ivey采购经理人指数 54.0 55.2 5月7日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月2日当周 -- 333.2 再融资指数 -- 1,267.0 1230 加拿大建筑许可 3月 +4.3% -11.6% 1330 美国非农生产率 第一季初值 -1.0% +1.8% 美国单位劳工成本 +2.6% -0.1% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加157.5 增加164.9 5月8日(四) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 17.50 15.68 1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月3日当周 32.5 34.4 四周均值(万人) -- 32.0 续请失业金人数(万人) 4月26日当周 275.0 277.1 5月9日(五) 1230 加拿大就业变动(万人) 4月 增加1.2 增加4.29 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 66.20% 66.20% 1400 美国批发(趸售)库存 3月 +0.5% +0.5% 趸售销售 +0.8% +0.7% 1430 美国ECRI经济领先指标 5月2日当周 -- 134.0 5月12日当周 5月12日(一) 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余950 赤字369 5月13日(二) 1130 美国NFIB小企业信心指数 4月 -- 93.40 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月10日当周 -- -- 1230 美国进口价格 4月 +0.4% +0.6% 出口价格 +0.2% +0.8% 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.4% +1.2% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月10日当周 -- -- 1400 美国企业库存 3月 +0.4% +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 朱晓军；审校 徐文焰)