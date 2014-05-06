美国新股：金融信息提供商Markit向美国当局提交IPO申请

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透5月5日 - 金融信息服务提供商Markit Ltd向美国监管当局提交首次公开发行(IPO)申请，计划筹资至多7.5亿美元。
Markit的竞争对手是彭博和汤森路透 ，其主要股东包括美国银行 、德意志银行 、高盛 及私募股权公司General Atlantic。
这些银行还采用Markit的金融数据，以及主要针对信贷市场的交易处理服务。
Markit总部位于伦敦，2013年获得新加坡淡马锡控股 的5亿美元投资，对其估值约为50亿美元。
Markit由加拿大人Lance Uggla在2001年创建，截至12月31日当年营收增长10%至9.479亿美元，可归于股东的获利增长12%至1.394亿美元。
该公司提供定价以及参考数据、指数和估值服务，在全球有超过3,000个机构客户，包括银行、对冲基金、资产管理公司及其他金融机构。
路透此前曾报导，Markit希望通过在美上市筹资逾10亿美元。
Markit在周一提交给美国证券交易委员会的初步招股说明书中称，IPO的承销商包括美银美林、巴克莱、花旗和瑞士信贷。
该公司未披露计划发行股数，以及上市的交易所。(完) (编译 王兴亚；审校 王冠中)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译