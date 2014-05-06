美国新股：金融信息提供商Markit向美国当局提交IPO申请

路透5月5日 - 金融信息服务提供商Markit Ltd向美国监管当局提交首次公开发行(IPO)申请，计划筹资至多7.5亿美元。

Markit的竞争对手是彭博和汤森路透 ，其主要股东包括美国银行 、德意志银行 、高盛 及私募股权公司General Atlantic。

这些银行还采用Markit的金融数据，以及主要针对信贷市场的交易处理服务。

Markit总部位于伦敦，2013年获得新加坡淡马锡控股 的5亿美元投资，对其估值约为50亿美元。

Markit由加拿大人Lance Uggla在2001年创建，截至12月31日当年营收增长10%至9.479亿美元，可归于股东的获利增长12%至1.394亿美元。

该公司提供定价以及参考数据、指数和估值服务，在全球有超过3,000个机构客户，包括银行、对冲基金、资产管理公司及其他金融机构。

路透此前曾报导，Markit希望通过在美上市筹资逾10亿美元。

Markit在周一提交给美国证券交易委员会的初步招股说明书中称，IPO的承销商包括美银美林、巴克莱、花旗和瑞士信贷。