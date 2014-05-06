《中国报摘》--中国证券报5月6日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
* 头版头条:
--记者获悉，监管部门近日正委托市场化机构，对央企的“涉房地产”状况进行摸底调查。待摸清家底之后，将试点混合所有制改革，积极吸纳社会资本进入，加快部分央企“退房”步伐。
* 其他:
--继南宁、无锡放松楼市调控后，安徽铜陵也加入“救市”队伍。铜陵市政府日前出台《关于促进房地产市场持续健康发展的意见》，在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列政策，并从5月1日起实施。
--记者从宁波市房地产业协会内部会议获悉，宁波市有关部门口头传达放宽购房资格限制，未来只查询个人在拟购房的县市区域是否有住房，不再查询其在户口所在地是否有住房。
--证监会公告称，创业板发审会将于5月9日审核安徽国祯环保节能科技股份有限公司、江苏天鸟高新技术股份有限公司、飞天诚信科技股份有限公司首发申请，它们是此次IPO重启以来首批上创业板发审会的企业。
--证监会公布第11批30家IPO预披露企业，包括欧普照明、新华文轩等；加上此前预披露的211家，目前已有241家企业披露招股说明书（申报稿）。
--商务部服务贸易司司长周柳军表示，商务部将出台新一轮服务外包促进政策，推动出台加快发展服务外包产业的指导意见，利用出口信贷促进服务外包产业发展，尽快推动出台所得税政策，完善技术出口贴息政策。
--第115届广交会周一闭幕。本届广交会累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。
--作为首只专门投资新三板挂牌企业的资管产品，宝盈中证新三板（1期）资产管理计划近日宣告成立。这是首只以基金公司子公司作为管理人的新三板投资产品，标志着传统二级市场的投资机构进军新三板。
--银监会主席助理杨家才指出, 财务公司应建立战投合作机制，积极引进专业的管理团队、战略投资者等合作伙伴。截至一季度末，财务公司行业实现利润总额160.64亿元，同比增长24.22%。
--国开行 正加快组建住宅金融事业部，抓紧研究制订相关组建方案和经营管理、财务核算等制度。
--四维图新 公告称，控股股东中国四维测绘技术有限公司已与深圳市腾讯产业投资基金有限公司签署了股份转让协议，协议转让所持有的四维图新7,800万股，占公司总股本的11.28%，转让完成后腾讯产业基金将成为第二大股东。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译