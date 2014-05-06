《中国报摘》--中国证券报5月6日

* 头版头条:

--记者获悉，监管部门近日正委托市场化机构，对央企的“涉房地产”状况进行摸底调查。待摸清家底之后，将试点混合所有制改革，积极吸纳社会资本进入，加快部分央企“退房”步伐。

* 其他:

--继南宁、无锡放松楼市调控后，安徽铜陵也加入“救市”队伍。铜陵市政府日前出台《关于促进房地产市场持续健康发展的意见》，在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列政策，并从5月1日起实施。

--记者从宁波市房地产业协会内部会议获悉，宁波市有关部门口头传达放宽购房资格限制，未来只查询个人在拟购房的县市区域是否有住房，不再查询其在户口所在地是否有住房。

--证监会公告称，创业板发审会将于5月9日审核安徽国祯环保节能科技股份有限公司、江苏天鸟高新技术股份有限公司、飞天诚信科技股份有限公司首发申请，它们是此次IPO重启以来首批上创业板发审会的企业。

--证监会公布第11批30家IPO预披露企业，包括欧普照明、新华文轩等；加上此前预披露的211家，目前已有241家企业披露招股说明书（申报稿）。

--商务部服务贸易司司长周柳军表示，商务部将出台新一轮服务外包促进政策，推动出台加快发展服务外包产业的指导意见，利用出口信贷促进服务外包产业发展，尽快推动出台所得税政策，完善技术出口贴息政策。

--第115届广交会周一闭幕。本届广交会累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。

--作为首只专门投资新三板挂牌企业的资管产品，宝盈中证新三板（1期）资产管理计划近日宣告成立。这是首只以基金公司子公司作为管理人的新三板投资产品，标志着传统二级市场的投资机构进军新三板。

--银监会主席助理杨家才指出, 财务公司应建立战投合作机制，积极引进专业的管理团队、战略投资者等合作伙伴。截至一季度末，财务公司行业实现利润总额160.64亿元，同比增长24.22%。

--国开行 正加快组建住宅金融事业部，抓紧研究制订相关组建方案和经营管理、财务核算等制度。