欧洲能源：英国官员称若欧盟开发页岩气，将降低对俄罗斯天然气的依赖

路透休士顿5月5日 - 英国能源部长周一表示，欧洲国家若希望降低对俄罗斯天然气的依赖，就应推动开始生产页岩气。许多欧盟国家尚未允许或鼓励被称作水力压裂法的提取科技。

“数个欧洲国家高度依赖俄罗斯天然气，”英国商业与能源部长Michael Fallon对路透表示。

“欧洲必须降低这种依赖，改善其关联性，并鼓励促进天然气供应来源的多样性...更普遍的是要鼓励本土资源的开采，至少生产页岩气。”

俄罗斯四周前纳入乌克兰的克里米亚，让西方国家不满，他们对一些俄罗斯个人实施有限制裁。分析师称，欧洲可能不会选择加大制裁力度，因为其高度仰赖俄罗斯天然气。

虽然来自俄罗斯的天然气供应不到英国总供应的1%，但英国进口大量天然气，并在两年前开始逐步开发页岩气资源。

一些环保组织担心水供应而反对水力压裂法，不过这种方法转变了美国的能源前景，且降低了美国对外国石油的依赖。

“我当然希望五年后我们会进入页岩气生产阶段，”Fallon表示。

他说，道达尔 、Centrica 和GDF Suez 等大型公司已经表达了对开发英国页岩气的兴趣。

Fallon补充称，英国在鼓励提高北海最后三分之一大陆架的原油产量。(完)