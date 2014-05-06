全球经济：投资者看好巴西和俄罗斯市场，但对中国仍持谨慎态度

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
俄罗斯的资产近期大跌，由于乌克兰紧张局势引发了该地区爆发战争的担忧。俄罗斯股市 今年迄今下跌约14%。
金融记者、作家兼历史学家James Grant表示，这一跌势有助于增加俄罗斯国有天然气企业Gazprom 的吸引力。
Gazprom股价今年下挫约9%，过去三年都在下滑。
“该公司的很多不足肯定会在股价上反映，”Grant表示，并称他所指的是“极好”的资产负债表。
欧洲消费的天然气中，大概有30%由Gazprom提供，其中近半经由乌克兰输送。
“廉价股会有好运，”Grant还说。
尽管中国没有经历过类似大跌，但有人认为这只是时间问题。
Shumway Capital创始人和管理合伙人Chris Shumway直言：“做空离岸人民币。”
他表示中国的问题很简单：相对名义国内生产总值(GDP)，信贷增长过度，并称“这不可持续”。
Shumway表示，政府对于经济放缓将面临有限的选择，最简单的可能是选择人民币贬值。
中国政府正努力促进经济结构转型，更多地让消费而非传统的出口、投资来驱动经济；不过，政府也希望避免经济急速放缓，因为这可能导致失业并危及社会安定。(完) (编译 许娜/朱晓军；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译