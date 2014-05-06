全球经济：投资者看好巴西和俄罗斯市场，但对中国仍持谨慎态度

俄罗斯的资产近期大跌，由于乌克兰紧张局势引发了该地区爆发战争的担忧。俄罗斯股市 今年迄今下跌约14%。

金融记者、作家兼历史学家James Grant表示，这一跌势有助于增加俄罗斯国有天然气企业Gazprom 的吸引力。

Gazprom股价今年下挫约9%，过去三年都在下滑。

“该公司的很多不足肯定会在股价上反映，”Grant表示，并称他所指的是“极好”的资产负债表。

欧洲消费的天然气中，大概有30%由Gazprom提供，其中近半经由乌克兰输送。

“廉价股会有好运，”Grant还说。

尽管中国没有经历过类似大跌，但有人认为这只是时间问题。

Shumway Capital创始人和管理合伙人Chris Shumway直言：“做空离岸人民币。”

他表示中国的问题很简单：相对名义国内生产总值(GDP)，信贷增长过度，并称“这不可持续”。

Shumway表示，政府对于经济放缓将面临有限的选择，最简单的可能是选择人民币贬值。