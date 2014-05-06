《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月6日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
*工商时报：
--彰化银行 今年11月底将改选董监，龙岩集团 董事长李世聪可能加入战局。据透露，李世聪从去年底开始加码彰银，迄今合计名下投资公司共买进超过26.5万张以上彰银股票，持股比重合计已达3.43％，掌握的股权仅次台新金与财政部，已成为彰银第三大股东。
--多家公股金控、银行已完成前10大股东的最新统计，其中闻名全球的阿拉伯联合大公国主权基金阿布达比投资局，除持股兆丰金 比重已超过1％，更以0.81％的持股晋身合库金控 前10大股东。
--服贸协议在立院卡关的负面效应浮现。据悉，4月底前原有一场两岸货贸协议谘商谈判，陆方以准备不及喊卡，货贸谘商进度明显受挫，今年底完成货贸协商充满变数。
*经济日报：
--手机供应链传出，联发科 3G(第三代行动通讯)与4G(第四代行动通讯)智慧机晶片卖到缺货，预估至少会缺到第三季，使得联发科产品单价（ASP）跌价压力变小，有助本季毛利率力拚财测高标的49.5%，进一步挑战暌违已久的50%大关。
--财政部公布课税所得20分位家庭的综合所得总额资讯。依据最新统计，2012年台湾前、后5%家庭的课税所得总额，差距倍数从上一年的94.84倍缩小至85.21倍。
--大陆海协会副会长孙亚夫昨天在北京表示，台湾局势最近出现新情况，给两岸关系发展带来新问题，对于这些新情况要认真对待，进行客观、全面辩证的研判；大陆会进一步听取台湾年轻人的意见，且会更具体深入地提出新政策。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译