《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月6日

*工商时报：

--彰化银行 今年11月底将改选董监，龙岩集团 董事长李世聪可能加入战局。据透露，李世聪从去年底开始加码彰银，迄今合计名下投资公司共买进超过26.5万张以上彰银股票，持股比重合计已达3.43％，掌握的股权仅次台新金与财政部，已成为彰银第三大股东。

--多家公股金控、银行已完成前10大股东的最新统计，其中闻名全球的阿拉伯联合大公国主权基金阿布达比投资局，除持股兆丰金 比重已超过1％，更以0.81％的持股晋身合库金控 前10大股东。

--服贸协议在立院卡关的负面效应浮现。据悉，4月底前原有一场两岸货贸协议谘商谈判，陆方以准备不及喊卡，货贸谘商进度明显受挫，今年底完成货贸协商充满变数。

*经济日报：

--手机供应链传出，联发科 3G(第三代行动通讯)与4G(第四代行动通讯)智慧机晶片卖到缺货，预估至少会缺到第三季，使得联发科产品单价（ASP）跌价压力变小，有助本季毛利率力拚财测高标的49.5%，进一步挑战暌违已久的50%大关。

--财政部公布课税所得20分位家庭的综合所得总额资讯。依据最新统计，2012年台湾前、后5%家庭的课税所得总额，差距倍数从上一年的94.84倍缩小至85.21倍。

--大陆海协会副会长孙亚夫昨天在北京表示，台湾局势最近出现新情况，给两岸关系发展带来新问题，对于这些新情况要认真对待，进行客观、全面辩证的研判；大陆会进一步听取台湾年轻人的意见，且会更具体深入地提出新政策。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。