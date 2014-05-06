欧洲能源：欧盟拟当机立断，做出割舍俄罗斯天然气的艰困抉择

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
**绑定在一起**
由于互相依赖的程度很深，欧盟国家政府不愿意在政治层面上针对俄罗斯的能源行业实施制裁。分析师表示，若想解决乌克兰危机，欧洲须要把能源从讨论中完全独立出来。
“在我看来，如此解决能源问题是根本错误的选择，因为欧盟将付出代价，并且结果具有很高的不确定性，”华盛顿智库布鲁金斯学会的能源安全倡议中心研究员Tim Boersma表示。
欧盟约有三分之一的天然气进口来自俄罗斯，近半数通过乌克兰管线输送。俄罗斯对欧盟出口天然气平均每月收入50亿美元。
随着本地产量缩减，欧盟对俄罗斯天然气的依赖料会增强而非减弱。
俄罗斯也在采取行动寻找新市场，并开发绕过乌克兰的输气渠道。
俄罗斯表示，与中国的供应合同磋商已进入最后阶段，将可能在本月签署。
但对于俄罗斯和欧盟双方而言，单独行动似乎遥不可及并且成本高昂。
俄罗斯总统普京已经警告称，俄罗斯可能切断对乌克兰供应，直到乌克兰开始偿还天然气债务。
同时，俄罗斯、乌克兰和欧盟召开一系列三方会谈，讨论能源安全问题。(完) (编译 戴素萍/朱晓军/王兴亚；审校 张荻)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译