欧洲能源：欧盟拟当机立断，做出割舍俄罗斯天然气的艰困抉择

**绑定在一起**

由于互相依赖的程度很深，欧盟国家政府不愿意在政治层面上针对俄罗斯的能源行业实施制裁。分析师表示，若想解决乌克兰危机，欧洲须要把能源从讨论中完全独立出来。

“在我看来，如此解决能源问题是根本错误的选择，因为欧盟将付出代价，并且结果具有很高的不确定性，”华盛顿智库布鲁金斯学会的能源安全倡议中心研究员Tim Boersma表示。

欧盟约有三分之一的天然气进口来自俄罗斯，近半数通过乌克兰管线输送。俄罗斯对欧盟出口天然气平均每月收入50亿美元。

随着本地产量缩减，欧盟对俄罗斯天然气的依赖料会增强而非减弱。

俄罗斯也在采取行动寻找新市场，并开发绕过乌克兰的输气渠道。

俄罗斯表示，与中国的供应合同磋商已进入最后阶段，将可能在本月签署。

但对于俄罗斯和欧盟双方而言，单独行动似乎遥不可及并且成本高昂。

俄罗斯总统普京已经警告称，俄罗斯可能切断对乌克兰供应，直到乌克兰开始偿还天然气债务。