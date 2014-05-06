中国个股：四维图新称腾讯斥11.7亿元受让其11.3%股权，成第二大股东

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 停牌多日的北京四维图新科技股份有限公司 周二公告称，其大股东中国四维测绘技术公司决定以11.73亿元人民币价格将所持部分四维图新股权转让给腾讯 旗下腾讯产业投资基金公司，后者将持有11.3%股权，从而成为公司第二大股东。
国内百度 、阿里巴巴集团IPO-ALIB.N等互联网巨头中纷纷布局数字地图产业的，例如阿里巴巴已收购高德软件 ，而百度亦拥有百度地图。
公告显示，此次腾讯产业基金受让股份数量为7,800万股，每股价格为15.04元。转让后，中国四维仍持有四维图新12.58%股权。协议签订后五个工作日内，腾讯方面需支付三成受让款，转让获有关部门批准后再付余额。
公告称，因此次转让需报国家有关部门审批，以及完成股份登记过户等相关工作，有关事项尚具有不确定性，公司股票将继续停牌。
3月中，四维图新发布公告称，国有控股股东中国四维有意通过协议转让引进战略投资者，自4月8日起公开征集受让方，要求其注册资本不低于10亿元，净资产不低于15亿元，并且直接或间接拥有互联网资源。
四维图新占据国内手机地图市场份额一半以上，而此前高德和百度先后宣布手机导航地图免费，给四维图新带来不小冲击。
因筹划重大事项，四维图新自2月底开始持续停牌，上一交易日收报15.43元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译