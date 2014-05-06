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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 08:18 BJT

《汇市简讯》结束四天长周末假期后，人民币在岸和离岸汇率周一上升

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* 美元兑离岸人民币在上日纽约市场收报6.2434元，盘中在6.2422-80区间交投

* 离岸市场交投极度淡静--在岸人民币以及离岸人民币均守住亚洲市场录得的涨幅

* 美元兑人民币一年期无本金远汇(NDF)在纽约市场收于6.2310附近，较上周五尾盘下跌2个大数

* 周一人民币汇率上升之前，市场适逢月底及四天长周末假期

* 中国股市沪综指周一几近收平，不过地产股收跌1.5%

* 香港、日本和韩国市场今日均休市

(完)

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