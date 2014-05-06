《汇市简讯》结束四天长周末假期后，人民币在岸和离岸汇率周一上升

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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* 美元兑离岸人民币在上日纽约市场收报6.2434元，盘中在6.2422-80区间交投
* 离岸市场交投极度淡静--在岸人民币以及离岸人民币均守住亚洲市场录得的涨幅
* 美元兑人民币一年期无本金远汇(NDF)在纽约市场收于6.2310附近，较上周五尾盘下跌2个大数
* 周一人民币汇率上升之前，市场适逢月底及四天长周末假期
* 中国股市沪综指周一几近收平，不过地产股收跌1.5%
* 香港、日本和韩国市场今日均休市
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 王冠中)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译