《新兴市场重要经济事件预告》--5月6日-5月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月6日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚在年度OECD论坛的第二天发表展望报告(0900)。

圣地亚哥--智利央行公布4月议息会议记录(1230)。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至5月7日)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行宣布利率决议(0700)。

5月7日(三)

阿布贾--世界经济论坛非洲峰会(至5月9日)。

伦敦--英国-喀麦隆贸易投资论坛。喀麦隆总理Philemon Yang和财长Alamine Ousmane Mey发表主题演讲。

曼谷--泰国央行公布4月利率会议记录(0200)。

布拉格--捷克央行举行货币政策委员会(MPC)会议(1100)。

5月8日(四)

柏林--WDR Europa的2014论坛，主题为“我们想要什么样的欧洲？--一项欧盟共同政策的观点”。发言嘉宾包括：德国总理梅克尔、欧盟(EU)执委会主席巴罗索、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)、匈牙利总理Viktor Orban和欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。

雅加达--印尼央行召开理事会议。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

利马--秘鲁央行公布利率决定(2200)。

5月9日(五)

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议(0100)。

5月11日(日)

迪拜--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在迪拜美国商业协会和迪拜国际金融中心就经济前景发表演说(0530)。

北京--英国央行金融政策委员会(FPC)成员Donald Kohn在北京讲话，主题为“中国宏观审慎监管的未来：比较英国的FPC和美国的金融稳定监管委员会(FSOC)体系”。

5月12日(一)

维也纳--第42届经济会议-迈向欧洲银行联盟：评估情势(至5月13日)。演讲者：奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧等人。

耶路撒冷--以色列央行将发布4月货币政策会议记录。

5月13日(二)

沙特利雅得--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话(0430)。

利马--秘鲁2014年“处在转折点的国家”峰会。秘鲁财长Luis Miguel Castilla作主题讲话。

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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