中国个股：万科4月实现销售额127.5亿元，同比微增3%

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 中国最大的房地产企业--万科 周二称，4月份实现销售面积109.3万平方米，销售金额127.5亿元人民币。路透根据去年同期数据计算显示，当期销售面积同比微降，销售金额同比仅增长3%。
今年1-4月，该公司累计实现销售面积524.3万平方米，销售金额669.8亿元，同比分别增长8.7%和19.6%。
万科去年4月实现销售金额123.8亿元，同比涨幅为66.4%。
另外，自3月销售简报披露以来，万科新增深圳观澜九龙山等五个项目，按权益计算，需支付地价款总计近19亿元。
此前万科公布的一季度业绩亦不乐观。当季实现净利润15.3亿元，同比下降5.2%；实现营业收入95亿元，同比跌幅达32.2%。
万科A周一收报7.74元，过去一个月下跌4.56%。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译