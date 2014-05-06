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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 08:26 BJT

中国个股：万科4月实现销售额127.5亿元，同比微增3%

路透上海5月6日 - 中国最大的房地产企业--万科 周二称，4月份实现销售面积109.3万平方米，销售金额127.5亿元人民币。路透根据去年同期数据计算显示，当期销售面积同比微降，销售金额同比仅增长3%。

今年1-4月，该公司累计实现销售面积524.3万平方米，销售金额669.8亿元，同比分别增长8.7%和19.6%。

万科去年4月实现销售金额123.8亿元，同比涨幅为66.4%。

另外，自3月销售简报披露以来，万科新增深圳观澜九龙山等五个项目，按权益计算，需支付地价款总计近19亿元。

此前万科公布的一季度业绩亦不乐观。当季实现净利润15.3亿元，同比下降5.2%；实现营业收入95亿元，同比跌幅达32.2%。

万科A周一收报7.74元，过去一个月下跌4.56%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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