中国外贸：利用出口信贷促进服务外包发展，推动设立服贸专项基金--商务部

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京5月6日 - 中国商务部官员表示，商务部将出台新一轮服务外包促进政策，推动出台加快发展服务外包产业的指导意见，利用出口信贷促进服务外包产业发展，并推动设立服务贸易发展专项资金。
中国证券报周二援引商务部服务贸易司司长周柳军在服务贸易暨第三届京交会专题新闻发布会的讲话并称，将提前启动服务贸易“十三五”（2016-2020年）规划的前期研究工作。
“推动设立服务贸易发展专项资金。结合‘营改增’扩围，推动对符合鼓励条件的‘营改增’行业服务出口实行零税率，”周柳军称。
他表示，商务部将推动出台扩大服务出口的指导意见，制定《重点服务出口领域指导目录》；并要完善技术出口贴息政策，争取加大对技术出口企业的支持力度。
中国一季度服务进出口总额为1,388亿美元，同比增长15.6%；同期，服务贸易逆差同比增长21%，为328亿美元。
对于推动文化出口，商务部下一步将依托自由贸易园区、港区和海关特殊监管区，进一步研究建设一批文化产品和服务的出口平台，研究加大对文化领域促进活动的支持力度，扩大文化的出口规模。
“推动对国家重点鼓励的文化产品和服务出口实行增值税零税率或免税，”他说。
中国3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译