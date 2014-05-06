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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 08:31 BJT

《中国重要政经日程》--5月6日

============================今日重要政经日程========================

*5/6（周二）

--食品药品监管总局召开食品国家监督抽验新闻发布会。

============================近期重要政经日程========================

*5/9(周五)

--2014年《城市竞争力蓝皮书》发布会。

5/10-11(周六-周日)

--清华五道口全球金融论坛。

5/14（周三）

--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。

5/15（周四）

--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。

6/11（周三）

--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。

6/19（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明)
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