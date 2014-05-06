中国房地产：压力渐增更多二三线城市出手救市，铜陵宁波调控放松--报载

路透上海5月6日 - 尽管中国京、沪等一线城市房地产热情未减，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报周二报导，继南宁、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。

报导引述铜陵市政府相关文件表示，该市在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列优惠或放松政策，并从5月1日起实施。

另外，从宁波市房地产业协会内部会议获悉，宁波市有关部门口头传达放宽购房资格限制，未来只查询个人在拟购房的县市区域是否有住房，不再查询其在户口所在地是否有住房。

对此，知情人士表示，宁波放松限购已是既定事实，政府不一定会公开发文，但实际上已开始执行，这两天会给各房地产公司打招呼。

报导援引中原地产首席分析师张大伟认为，房地产市场已明显分化，部分城市楼市低迷，预计跟随南宁、无锡、铜陵出台放松限购乃至刺激楼市政策的地方将明显增加。

不过，他也表示，出台政策的主要是二三线城市，限购政策原本就比较宽松或者根本就没有限购。目前，放松限购和降低购房门槛，虽会促进成交量上升，但对整体市场影响有限。