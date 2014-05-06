中国房地产：压力渐增更多二三线城市出手救市，铜陵宁波调控放松--报载

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 尽管中国京、沪等一线城市房地产热情未减，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报周二报导，继南宁、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。
报导引述铜陵市政府相关文件表示，该市在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列优惠或放松政策，并从5月1日起实施。
另外，从宁波市房地产业协会内部会议获悉，宁波市有关部门口头传达放宽购房资格限制，未来只查询个人在拟购房的县市区域是否有住房，不再查询其在户口所在地是否有住房。
对此，知情人士表示，宁波放松限购已是既定事实，政府不一定会公开发文，但实际上已开始执行，这两天会给各房地产公司打招呼。
报导援引中原地产首席分析师张大伟认为，房地产市场已明显分化，部分城市楼市低迷，预计跟随南宁、无锡、铜陵出台放松限购乃至刺激楼市政策的地方将明显增加。
不过，他也表示，出台政策的主要是二三线城市，限购政策原本就比较宽松或者根本就没有限购。目前，放松限购和降低购房门槛，虽会促进成交量上升，但对整体市场影响有限。
最新数据显示中国房价涨幅持续放缓并已显现下行迹象。中国指数研究院公布的4月百城新建住宅均价同环比涨幅均连续第四个月收窄，而易居一手房价格288指数环比则在连升21个月后首次出现微跌。 (完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译