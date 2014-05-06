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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 08:36 BJT

中国个股：广发证券称正研究发行Ｈ股，但否认已制定10亿美元筹资计划

路透上海5月6日 - 针对近日部分媒体有关广发证券拟赴港上市筹资10亿美元的报导，中国大型券商广发证券 周二刊登澄清公告称，近两年公司一直在对发行H股事项进行研究和探讨，但目前尚未制定包括筹资10亿美元在内的相关发行建议或方案。

公告指出，结合券商行业创新发展趋势和公司国际化发展的战略，近两年来公司一直在 对发行H股事项进行研究和探讨；期间有多家投资银行与公司有过接触。但公司是否发行H股实现在香港上市具有不确定性。

广发证券周一因相关报导待澄清而临时停牌，上一交易日收报10.16元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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