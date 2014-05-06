中国个股：广发证券称正研究发行Ｈ股，但否认已制定10亿美元筹资计划

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 针对近日部分媒体有关广发证券拟赴港上市筹资10亿美元的报导，中国大型券商广发证券 周二刊登澄清公告称，近两年公司一直在对发行H股事项进行研究和探讨，但目前尚未制定包括筹资10亿美元在内的相关发行建议或方案。
公告指出，结合券商行业创新发展趋势和公司国际化发展的战略，近两年来公司一直在 对发行H股事项进行研究和探讨；期间有多家投资银行与公司有过接触。但公司是否发行H股实现在香港上市具有不确定性。
广发证券周一因相关报导待澄清而临时停牌，上一交易日收报10.16元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译