台湾汇市：台币早盘实质价位陷整理，待股汇市出现可靠指引

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北5月6日 - 台币兑美元 实质价位周二早盘落在上日交投区间内游移。市场观望气氛依旧偏浓，因台股 在平盘附近来回，而国际汇市因部分市场休市而交投静淡，均难给予台币清楚方向，以盘待变。
汇银人士指出，一早见外资小幅买入美元，但力道没有延续；而进出口商月初的需求一向低迷，加上台币在此价位对双方均不具吸引力，早盘交投显得意兴阑珊，将观察稍晚台股走势是否带动新一波的外资汇入或汇出。
〞除非台股明显上涨，才会带动外资新钱进来...之前大量的汇入都已经停了。〞一位本地银行交易员指出。
交易员指出，今日韩国市场休市，韩元未能为台币提供方向，而人民币 一早虽然涨势不弱，但因台币已连涨三日，暂时没有跟进必要，除非人民币升破一定关键水位，才有较高机会让台币跟涨。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.116-30.132，上日则在30.093-30.154。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价与上日尾盘相去不远；一个月远汇报价 早盘在30.077/30.090左右，上日纽约盘收在30.060。
交易员观察市场动态：
* 国际美元亦没有明显走向，美元指数 持于79.49附近
* 台股 在平盘附近整理，市场亦淡静
* 进出口商月初仅有零星抛补
* 观察人民币稍晚是否进一步扩大升幅
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.080-30.140
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译