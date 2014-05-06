台湾汇市：台币早盘实质价位陷整理，待股汇市出现可靠指引

路透台北5月6日 - 台币兑美元 实质价位周二早盘落在上日交投区间内游移。市场观望气氛依旧偏浓，因台股 在平盘附近来回，而国际汇市因部分市场休市而交投静淡，均难给予台币清楚方向，以盘待变。

汇银人士指出，一早见外资小幅买入美元，但力道没有延续；而进出口商月初的需求一向低迷，加上台币在此价位对双方均不具吸引力，早盘交投显得意兴阑珊，将观察稍晚台股走势是否带动新一波的外资汇入或汇出。

〞除非台股明显上涨，才会带动外资新钱进来...之前大量的汇入都已经停了。〞一位本地银行交易员指出。

交易员指出，今日韩国市场休市，韩元未能为台币提供方向，而人民币 一早虽然涨势不弱，但因台币已连涨三日，暂时没有跟进必要，除非人民币升破一定关键水位，才有较高机会让台币跟涨。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.116-30.132，上日则在30.093-30.154。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价与上日尾盘相去不远；一个月远汇报价 早盘在30.077/30.090左右，上日纽约盘收在30.060。

交易员观察市场动态：

* 国际美元亦没有明显走向，美元指数 持于79.49附近

* 台股 在平盘附近整理，市场亦淡静

* 进出口商月初仅有零星抛补

* 观察人民币稍晚是否进一步扩大升幅

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.080-30.140

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