金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透5月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.24%，报1,001.01点。
中国股市：沪综指缩量收升，PMI数据略逊预期大盘走势仍疲弱
香港股市：收低1.3%，因中国制造业活动疲弱损及人气
中国汇市：中间价引导人民币大幅收升，节后客盘结汇偏强
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拉美股市：巴西指标股指Bovespa上扬，因投资者继续关注选举相关进程，民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫在10月大选前的支持度持续下滑。Bovespa指数 上涨0.88%，至53,446.17点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，因巴西央行减少汇率互换合约展期
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南非股市：从历史高位回撤，南非最大无担保放款银行African Bank 在暗示上半年亏损后领跌。综合指数 跌0.43%至48,880.81点。Top-40绩优股指数 下滑0.53%至43,776.73点。
南非汇市：兰特兑美元从三周高位回落，因南非失业率上升
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印度股市：微升，在连续五个交易日下跌后回升，Reliance Industries等权重股反弹，但本月稍晚大选结果出炉前夕人气依旧普遍低迷。BSE指数 收高0.18%至22,445.12点，NSE指数 收升0.07%至6,699.35点。
印度汇市：卢比结束三日连涨，从周一稍早的近一个月高点回落，因炼油商美元买需强劲，而且在下周大选结果出炉前夕市场人气谨慎。卢比兑美元 收在60.21/22，上周五为60.16/17。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.59%，报622.00点。指标RTS指数 跌0.48%，报1,143.440点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.43%，至35.7195卢布；卢布兑欧元 升0.25%，至49.5675卢布。(完) (整理 朱晓军 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译