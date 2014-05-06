金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览

路透5月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.24%，报1,001.01点。

中国股市：沪综指缩量收升，PMI数据略逊预期大盘走势仍疲弱

香港股市：收低1.3%，因中国制造业活动疲弱损及人气

中国汇市：中间价引导人民币大幅收升，节后客盘结汇偏强

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拉美股市：巴西指标股指Bovespa上扬，因投资者继续关注选举相关进程，民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫在10月大选前的支持度持续下滑。Bovespa指数 上涨0.88%，至53,446.17点。

拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，因巴西央行减少汇率互换合约展期

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南非股市：从历史高位回撤，南非最大无担保放款银行African Bank 在暗示上半年亏损后领跌。综合指数 跌0.43%至48,880.81点。Top-40绩优股指数 下滑0.53%至43,776.73点。

南非汇市：兰特兑美元从三周高位回落，因南非失业率上升

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印度股市：微升，在连续五个交易日下跌后回升，Reliance Industries等权重股反弹，但本月稍晚大选结果出炉前夕人气依旧普遍低迷。BSE指数 收高0.18%至22,445.12点，NSE指数 收升0.07%至6,699.35点。

印度汇市：卢比结束三日连涨，从周一稍早的近一个月高点回落，因炼油商美元买需强劲，而且在下周大选结果出炉前夕市场人气谨慎。卢比兑美元 收在60.21/22，上周五为60.16/17。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.59%，报622.00点。指标RTS指数 跌0.48%，报1,143.440点。