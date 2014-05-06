东欧情势：乌政府向敖德萨派遣特种部队，军用直升机在东部被亲俄势力击落

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
乌克兰和西方国家指责俄罗斯对乌克兰进行蓄意破坏，并动用特种部队领导此次暴乱行动，如同3月在并吞克里米亚时的做法。对此俄罗斯给予否认。
北约最高军事指挥官布里德洛夫将军周一称，他认为俄罗斯常规部队没有进入乌克兰东部，莫斯科方面可能通过其他方式达成了目标。
他在渥太华举行的一次国防会议上表示，俄罗斯总统普京最有可能采取的做法是“继续现在做的事情，让(乌克兰)政府丢脸、制造动荡、试图为分离行动打下基础”，以确保莫斯科方面保持对乌克兰东部的控制。
失去对敖德萨的控制，将对乌克兰构成沉重的经济和政治打击。该国与数个北约成员国接壤并希望加入北约，这是俄罗斯政府最担忧的地方。
敖德萨拥有100万人口，素来是俄罗斯通向世界的南大门。该城市有两个港口，一为石油终端，另一个为交通枢纽。(完)
(编译/审校 白云/郑茵/孙茉莉)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译