东欧情势：乌政府向敖德萨派遣特种部队，军用直升机在东部被亲俄势力击落

乌克兰和西方国家指责俄罗斯对乌克兰进行蓄意破坏，并动用特种部队领导此次暴乱行动，如同3月在并吞克里米亚时的做法。对此俄罗斯给予否认。

北约最高军事指挥官布里德洛夫将军周一称，他认为俄罗斯常规部队没有进入乌克兰东部，莫斯科方面可能通过其他方式达成了目标。

他在渥太华举行的一次国防会议上表示，俄罗斯总统普京最有可能采取的做法是“继续现在做的事情，让(乌克兰)政府丢脸、制造动荡、试图为分离行动打下基础”，以确保莫斯科方面保持对乌克兰东部的控制。

失去对敖德萨的控制，将对乌克兰构成沉重的经济和政治打击。该国与数个北约成员国接壤并希望加入北约，这是俄罗斯政府最担忧的地方。

敖德萨拥有100万人口，素来是俄罗斯通向世界的南大门。该城市有两个港口，一为石油终端，另一个为交通枢纽。(完)